Steinhoff-Töchter verlagern Sitz nach Großbritannien

Der Hauptsitz der beiden bislang im österreichischen Brunn am Gebirge ansässigen Steinhoff-Konzerngesellschaften Steinhoff Europe AG und Steinhoff Finance Holding GmbH wird nach Großbritannien verlagert. Wie aus einer heute verbreiteten Mitteilung der Steinhoff International Holdings hervorgeht, sind die beiden Tochtergesellschaften ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe im fünften Stock des Festival House in der Jessop Avenue in Cheltenham angesiedelt. Dort befindet sich bereits der Firmensitz der Steinhoff UK Group.



Das Management Board der Steinhoff Europe AG setzt sich aktuell aus Theodore de Klerk und David Frauman zusammen. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören Louis du Preez (Vorsitzender), Richard Heis (stellvertretender Vorsitzender) und Philip Dieperink an. Das Board der Steinhoff Finance Holding besteht aus Louis du Preez und David Frauman. Keines der Board-Mitglieder der beiden Gesellschaften hat seinen Wohnsitz in Österreich.



Am 20. Juli war die Lock up-Vereinbarung über die Steinhoff Europe AG und die Steinhoff Finance Holding sowie über die Stripes US Holding Inc. mit den Gläubigern der drei Gesellschaften in Kraft getreten. Innerhalb der kommenden drei Monate soll nun die Restrukturierung des Steinhoff-Konzerns eingeleitet werden, die voraussichtlich drei Jahre andauern wird.



Über die Steinhoff Europe AG und die Steinhoff Finance Holding wurden bisher Finanzmittel für die europäischen und US-amerikanischen Konzernaktivitäten beschafft. Sie sind laut Steinhoff entsprechend hoch verschuldet. Bei der Steinhoff Finance Holding stehen laut einer Unternehmenspräsentation vom 18. Mai Schulden in Höhe von 2,681 Mrd € aus. Steinhoff Europe hat Verbindlichkeiten von 4,909 Mrd €.