Sonae Arauco verdoppelt Spanplattenkapazität in Beeskow

Das Joint Venture Sonae Arauco will die Spanplattenkapazität am Standort Beeskow mit der schon länger geplanten und im Verlauf des zweiten Quartals konkretisierten Ersatzinvestition fast verdoppeln. Das Unternehmen hat für das Projekt bei der Dieffenbacher-Gruppe inzwischen eine Form- und Pressenlinie bestellt, die mit einer 42 m langen kontinuierlichen CPS+ auf eine Jahreskapazität von rund 600.000 m³ ausgelegt ist. Der Auftrag umfasst neben der Presse eine Dreikopf-Formstation, den Formstrang, den Pressenabluftwäscher sowie die Endfertigung mit Rohplattentransport, Rohplattenlager, Schleifstraße, Verpackung und Absauganlage. Mit der Anlageninstallation soll im März 2019 begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für Oktober 2019 geplant.



Der Board of Directots von Sonae Industria hatte die unter dem Projektnahmen „Beeskow 50+“ laufende Ersatzinvestition im Frühjahr freigegeben. In Beeskow werden für die Spanplattenproduktion bislang zwei Einetagenanlagen mit einer Jahreskapazität von insgesamt 312.000 m³ eingesetzt. Sonae Arauco betreibt an dem Standort zudem eine MDF/HDF-Anlage mit einer Jahreskapazität von 336.000 m³. Dieffenbacher hatte für die 1996 in Betrieb genommene Anlage unter anderem eine CPS-Presse geliefert.