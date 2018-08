Seidel tritt in Geschäftsführung von Häussermann ein

Stephan Seidel ist zum 1. August als Geschäftsführer in die Unternehmensleitung der Häussermann GmbH & Co. KG mit Sitz in Sulzbach/Murr berufen worden. Er unterstützt damit künftig Dagmar Stribel, die als geschäftsführende Gesellschafterin sowohl der Häussermann-Gruppe als auch dem Hobelwerk in Sulzbach/Murr vorsteht.



Seidel ist seit 2001 bei Häussermann tätig und leitet seit 2013 als Prokurist den Vertrieb. Zu dieser Aufgabe gehörte auch bislang die Koordination mit den weiteren Mitgliedern der Unternehmensgruppe. So gehören neben dem ehemaligen Sägewerk Holzwerk Fichtenberg, das als Holztrocknungs- und Lagerstandort genutzt wird, und Kambio (beide Fichtenberg) seit 2011 auch das Laubholzsägewerk mit angeschlossener Thermoholzproduktion Mirako in Gaflenz/Österreich zur Gruppe. Darüber hinaus ist Häussermann seit 2013 auch mit Kosche Holzwerkstoffe in Much verbunden.