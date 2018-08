Schweden kündigt 110 Mio skr Waldbrandhilfe an

Der schwedische Landwirtschaftminister Sven-Erik Bucht hat heute morgen ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 110 Mio skr für durch die Waldbrände 2018 geschädigte Waldbesitzer und Forstunternehmen angekündigt. Demnach soll die Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen) bis zum 10. Oktober prüfen, welche Waldbesitzer und welche Unternehmen besonders stark von den Bränden betroffenen sind und diese dann dem Ministerium mitteilen.



In der Brandsaison 2014/2015 hatte die Regierung ein Hilfspaket in Höhe von 78 Mio skr verabschiedet.