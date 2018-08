RZ Gruppe nimmt Pelletwerk in Liebenfels in Betrieb

Im Verlauf der kommenden Wochen will die zur österreichische Riegler und Zechmeister-Gruppe (RZ Gruppe) gehörende RZ Pellets das Pelletwerk in Liebenfels/Kärnten in Betrieb nehmen. Der Regelbetrieb soll im Verlauf des vierten Quartals erreicht werden, sodass die für 2019 budgetierte Produktionsmenge von 40.000 t erreicht werden kann.



Die technische Kapazität des Pelletwerks wird mit 50.000 t/Jahr angegeben. In wie weit die Produktion an diese Marke herangeführt werden kann, ist aber auch von der im benachbarten Holzheizkraftwerk Klagenfurt Nord zur Verfügung gestellten Wärmemenge abhängig. Das Holzheizkraftwerk hat zum Jahresende 2017 mit der Strom- und Wärmeproduktion begonnen. Zusammen mit dem im November in Betrieb gegangenen Holzheizkraftwerk Klagenfurt Ost in Hörtendorf und dem Heizwerk Klagenfurt Süd ist auch das Holzheizkraftwerk auf die Fernwärmeversorgung von Klagenfurt ausgerichtet.