Roy O. Martin baut Sägewerk in Chopin/Louisiana aus

Der US-amerikanische OSB- und Sperrholzhersteller Roy O. Martin Lumber Management investiert am Standort seiner Tochtergesellschaft Martco in Chopin/Louisiana insgesamt 8 Mio US$ in den Ausbau der Schnittholzkapazitäten. Laut einer Ende Juli veröffentlichten Mitteilung soll unter anderem eine neue Trockenkammer installiert sowie das Rundholzhandling erweitert werden. Zudem werden die Bereiche Endfertigung und Versand ausgebaut. Insgesamt sollen über diese Maßnahmen 14 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.



Roy O. Martin betreibt in Chopin mit bislang 680 Mitarbeitern ein Sperrholz- und ein Sägewerk, in dem jährlich 1,1 Mio t Kiefernholz verarbeitet werden. Seit Mitte 2013 hatte das Unternehmen insgesamt 20 Mio US$ in den Ausbau der Sperrholzkapazitäten investiert. Unter anderem war der Standort um eine neue Produktionslinie erweitert und die bestehenden Trocknungsanlagen aufgerüstet worden.