Rex Lumber beginnt mit Sägewerksneubau in Alabama

Mit dem am 17. Juli erfolgten Spatenstich hat Rex Lumber am Standort Troy/Alabama mit dem Bau seines dritten Sägewerkes begonnen. Laut den bereits Anfang Dezember 2017 vorgestellten Planungen soll das neue Southern Yellow Pine-Werk über eine Kapazität von mindestens 240 Mio bdft/Jahr verfügen und voraussichtlich 110 Mio US$ kosten.



Aktuell betreibt Rex Lumber bereits zwei Sägewerke an den Standorten Bristol/Florida und Brookhaven/Mississippi mit einer Produktionskapazität von zusammengenommen 575 Mio bdft/Jahr. Neben Schnittholz produziert das Unternehmen auch Masten und Pfähle.