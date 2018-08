Resolute: Wood products hat EBITDA um 65 % gesteigert

Die kanadischen Resolute Forest Products (RFP) konnte im Geschäftsbereich „Wood products“ im zweiten Quartal laut vorläufigen Zahlen eine Steigerung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 65,4 % auf 86 Mio Can$ erreichen. Nach Angaben von Yves Laflamme, seit 1. Februar 2018 neuer CEO und Präsident von RFP, sorgten sowohl höhere Verkaufspreise für Nadelschnittholz als auch eine Steigerung der abgesetzten Schnittholzmenge für die Ergebnisverbesserung. Kostensteigerungen beim Rundholzeinkauf und bei der Logistik und auch höhere Kosten in Zusammenhang mit umfangreicheren Wartungsarbeiten konnten damit kompensiert werden. Auch das operative Ergebnis fiel mit 79 Mio Can$ um rund 26 Mio Can$ bzw. 49 % höher aus als im Vergleichsquartal des Vorjahres.