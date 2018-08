Reith hat bei Doll Kommissionier-LKW konstruieren lassen

Das nordbayerische Selbstwerbe- und Rundholzhandelsunternehmen Reith Forstunternehmen hat von der Doll Fahrzeugbau ein Kommissionier- und Verladefahrzeug für den Holztransport entwickelten und bauen lassen. Auf der Forstfachmesse Interforst wurde das Fahrzeug mit der charakteristischen Fahrerkabine, die in dieser Form bislang nur bei auf LKW montierten Mobilhackern verwendet wurde, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.



Der Bedarf an dem Fahrzeug war bei Reith durch eine immer größere Sortimentsvielfalt entstanden. Da Reith in einem nennenswerten Umfang kleinere und mittlere Kommunal- und Privatwaldbetriebe in der Holzernte zu seinen Kunden zählt, hat er bereits seit Längerem damit begonnen, mit seinen Rundholz-LKW kleinere Partien von teilweise nur rund 10 fm an zentrale Plätze zu fahren. Dort bildet Reith dann Fuhren für die von ihm frei Werk belieferten Sägewerke. Diese Aufgaben wird künftig das neue Kommissionierfahrzeug übernehmen. Durch die hochfahrbare Kabine kann der Fahrer witterungsgeschützt Sortieraufgaben übernehmen. Da der Fahrer auch nicht zwischen Fahrerkabine und Kranbediensitz wechseln muss und sowohl der Kran als auch das Fahrzeug von der hochgefahrenen Kabine aus bewegt werden können, rechnet Reith mit deutlichen Rationalisierungseffekten. Das mit dem Kommissionier-LKW eingesammelte Rundholz wird entweder auf den zwischenzeitlich von Reith am Unternehmenssitz in Arnstein und in der Nähe von Schweinfurth eingerichteten Rundholzlagerplätzen zwischengelagert oder direkt auf an dezentralen Plätzen abgestellte Trailern umgeladen.



Von Reith werden jährlich rund 120.000 fm vermarktet und größten teil auch an die abnehmenden Werke frei Werk geliefert. Rund 90.000-100.000 fm werden dabei mit eigenen Forstmaschinen eingeschlagen, der Rest entfällt auf zugekauftes Rundholz. Für die Holzernte betreibt Reith drei Harvester, drei Forwarder und drei Forstspezialschlepper. Die LKW-Flotte umfasst derzeit noch 12 Fahrzeuge, wovon fünf mit einem Kran ausgerüstet sind. Die Zahl der LKW mit Kran soll aber nicht zuletzt infolge der Inbetriebnahme des Kommissionierfahrzeugs auf vier reduziert werden.



VIDEO: Doll Kommissionier- und Verladefahrzeug System Reith