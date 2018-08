Rehau besetzt CEO- und CFO-Positionen neu

Der Verwaltungsrat des Kunststoffverarbeiters Rehau AG+Co., Rehau, hat am 20. August August William Christensen zum neuen CEO ernannt. Er löst damit Rainer Schulz ab, der das Unternehmen seit dem Jahr 2010 geleitet hat. Parallel dazu hat Kurt Plattner den erst seit Januar 2017 amtierenden CFO Dieter Gleisberg abgelöst. In einer am gleichen Tag veröffentlichten Mitteilung ist das Unternehmen nicht auf die Hintergründe der Neubesetzungen eingegangen. Christensen war zum 1. April 2016 als Chief Marketing Officer (CMO) zu Rehau gekommen. Er hatte damit die vorgezogene Nachfolge von Joachim Plate angetreten, der Anfang 2017 in den Ruhestand gewechselt ist. Gleisberg war ebenfalls im Zuge einer Ruhestandsregelung auf Georg Oswald nachgefolgt. Der neue CFO Plattner war bislang Leiter Treasury, Controlling & Finance in der Rehau-Verwaltungszentrale im schweizerischen Muri. Neben Willemsen und Plattner gehört auch weiterhin Dr. Stefan Girschik als stellvertretender CEO der Rehau-Gruppengeschäftsleitung an.