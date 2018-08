Produktionshalle von Sägewerk in Sundern abgebrannt

In einer Produktionshalle eines Sägewerks in Sundern-Hellefeld ist am Sonntag Nachmittag zu einen Brand mit voraussichtlich hohem Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Sundern stand ein Teil der Halle beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Allerdings konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten haben sich aufgrund von Glutnestern aber mehrere Stunden hingezogen. Nach bisherigen Zeitungsberichten war der Brand im Bereich der Gatterline ausgebrochen.