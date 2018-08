Polnische Sägeindustrie hat Produktion um 7 % erhöht

In den ersten sechs Monaten 2018 hat die polnischen Sägeindustrie 1,687 Mio m³ Schnittholz produziert; dies entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einer Zunahme um 7 %. Bis auf Mai (-3 %) sind die Produktionsmengen in den übrigen Monaten laut der aktuell von der polnischen Statistikbehörde veröffentlichten Produktionsstatistik gestiegen. Der höchsten Zuwachs wurde mit jeweils +17 % für Januar und April ermittelt.



Die Produktion von Nadelschnittholz hat sich in den ersten sechs Monaten um 6 % auf 1,515 Mio m³ erhöht; ihr Anteil an der Gesamtproduktion lag stabil bei 90 %. Des Weiteren wurden 172.000 m³ Laubschnittholz erzeugt, ein Plus von ebenfalls 10 %.



2017 lag die polnische Schnittholzproduktion mit 3,11 Mio m³ um 7 % über dem Vorjahreswert.