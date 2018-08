Pinnacle: Pellet-Auftragsbestand steigt auf 5,1 Mrd Can$

Mit dem Abschluss von fünf Langfristverträgen mit Pelletkunden in Japan und einem weiteren Abschluss in Südkorea hat der kanadische Pelletproduzent Pinnacle bis Mitte 2018 seinen Auftragsbestand auf 5,1 Mrd Can$ erhöht, nach 3,0 Mrd Can$ Ende 2017. Die durchschnittliche Laufzeit der Verträge hat sich dadurch von sieben auf neun Jahre verlängert. 109 % der bestehenden Produktionskapazität, einschließlich der Werke Entwistle und Smithers sind damit bis 2021 in Langfristverträgen gebunden.



Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung prüft Pinnacle aktuell weitere Optionen zum Bau neuer Pelletwerke im Westen Kanadas sowie zur Übernahme bestehender Werke.



Im zweiten Quartal konnte Pinnacle eine Umsatzsteigerung um 22 % auf 85,1 Mio Can$ erzielen, wovon 74,8 Mio Can$ mit Kunden in Europa und 8,2 Mio Can$ mit Kunden in Asien erwirtschaftet wurden.