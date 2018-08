Pfeifer erweitert Lauterbach, Chanovice und Imst

Neben den bereits bekannten Investitionsmaßnahmen in Schlitz (BSP-Werk), Chanovice (Pellets und Schalungsplatten) sowie in Kundl (Werkszentrale) hat die österreichische Pfeifer Group heute zudem eine Erhöhung der Produktion von Palettenklötzen in Lauterbach/Hessen, eine Erweiterung der Konzernzentrale in Imst sowie eine Verdopplung der Schalungsplattenproduktion und eine weitere Erhöhung der Schnittholz- und Pelletproduktion im tschechischen Chanovice angekündigt.



Mit der Installation von vier neuen Klotzpressen soll die Kapazität der Klotzproduktion in Lauterbach um 70.000 m³ auf dann rund 250.000 m³/Jahr erhöht werden. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist im Herbst 2019 geplant. Die Investitionssumme wird mit rund 10 Mio € angegeben. Die für die Produktionserweiterung notwendige Restholzversorgung kann im Wesentlichen durch die bereits im April erfolgte Umstellung der Sägewerksproduktion von einem Zwei- auf einen Dreischichtbetrieb dargestellt werden.



Neben der Erweiterung von Lauterbach soll am Stammsitz in Imst im Januar 2019 der Spatenstich für einen Anbau an das bestehende Verwaltungsgebäude erfolgen. Mit der Erweiterung sollen 40 Büros mit zirka 75 Arbeitsplätzen geschaffen werden.



In Chanovice, wo Pfeifer nach der Übernahme des Werkes im Jahr 2016 bereits rund 35 Mio € investiert hat, soll bis Herbst 2020 die Produktionskapazität für Schalungsplatten von derzeit 1,5 Mio m² auf 3 Mio m²/Jahr erhöht werden. Parallel dazu soll der Einschnitt des dortigen Sägewerkes von aktuell 500.000 fm auf 0,8-1,0 Mio fm/Jahr steigen. Die Pelletproduktion am Standort wird ebenfalls angepasst und soll von derzeit 90.000 t auf rund 120.000 t/Jahr erweitert werden. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahmen liegt nach Unternehmensangaben bei etwa 60 Mio €.