Pampel verlässt Aufsichtsrat von Westag & Getalit

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Westag & Getalit, Klaus Pampel, hat der Gesellschaft gestern mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der am 31. August stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung niederlegt. Über die Gründe der Entscheidung wurden in einer von der AG dazu veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung keine Angaben gemacht.



Pampel war im August 2016 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt worden und hatte damals die Nachfolge von Pedro Holzinger angetreten. Zuvor war er seit 2006 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.



Neben Pampel gehören dem Aufsichtsrat derzeit noch Holzinger, Jürgen Heite (Thyssen‘sche Handelsgesellschaft ), Dr. Joachim Schönbeck (Andritz) und die Arbeitnehmervertreter Dietmar Lewe (Betriebsratsvorsitzender) sowie Heinz-Georg Großerohde an.