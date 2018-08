Östereich: Anstieg der Schnittholzproduktion um 9 %

Österreichs Sägewerke rechnen im laufenden Jahr mit einer Laub- und Nadelschnittholzproduktion von deutlich über 10 Mio m³. Dieser Produktionszuwachs von 5-9 % gegenüber 2017 geht aus den auf der Pressekonferenz heute in Klagenfurt vom Fachverband der Holzindustrie Österreichs vorgelegten Zahlen hervor. Die 10 Mio m³-Marke war zuletzt 2008 überschritten worden.



Die höhere Schnittholzproduktion wird zum einen durch eine hohe Inlandsnachfrage nach Nadelschnittholz sowie von einer regen Exporttätigkeit getrieben, die voraussichtlich auch in den kommenden Monaten anhalten wird. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres konnte österreichische Sägewerke ihr Nadelschnittholzexporte um über 6 % auf 2,42 Mio m³ steigern. Während der mit einem Anteil von 46 % an den Nadelschnittholzexporten weiterhin wichtigste Absatzmarkt Italien mit einem Plus von 1,8 % auf 1,11 Mio m³ nur einen kleinen Teil zu dem Exportanstieg beigetragen hat, entfällt der größte Teil auf die Nordamerika-Lieferungen (USA inklusive Kanada). Diese haben sich von nur knapp 17.000 m³ im Vorjahr auf 60.649 m³ mehr als verdreifacht. Auch bei den Lieferungen in den Bereich „Europa“, der alle europäischen Länder außer Deutschland und Italien umfasst, gab es von Januar bis Mai einen überdurchschnittlichen Anstieg von 10 % auf 266.649 m³. Trotz der zahlreichen Berichte über zusätzliche Liefermöglichkeiten nach China und Korea hat sich in den ersten fünf Monaten in der Verkaufsregion „Asien“ (inkl. Japan) nur ein unterdurchschnittliches Plus 3 % auf 193.931 m³ ergeben.



Zum anderen wird die Produktionssteigerung aber auch durch ein höheres, kalamitätsbedingtes Rundholzangebot ermöglicht. Beim Fachverband der Holzindustrie wird für das laufende Jahr in einer eher vorsichtigen Schätzung mit einem um 7 % auf 18,9 Mio fm steigenden Gesamteinschlag gerechnet. Darüber hinaus profitieren österreichische Sägewerke von dem ebenfalls kalamitätsbedingt hohen Rundholzangebot in den benachbarten Regionen Süddeutschlands sowie in Tschechien und Slowenien.