NRW rechnet mit Schadholzanfall durch Trockenheit

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen rechnet mit einem deutlichen Schadholzanfall durch die Trockenheit der vergangenen Monate. In einer Mitteilung zum Trockensommer 2018 prognostiziert der Landesbetrieb, dass bereits 200.000 große Waldbäume durch die Trockenheit abgestorben sind. Die Schäden sind sowohl an Laub- als auch an Nadelbäumen feststellbar. Einen Schwerpunkt bilden dabei nach Sturm „Friederike“ entstandene neue Bestandesränder. In den kommenden Monaten geht der Landesbetrieb sowohl im Staats- als auch im Betreuungswald von weiteren 500.000 Bäumen aus. Allerdings wird es sich dabei größtenteils um von Borkenkäfer befallene Fichten handeln.



Neben den abgestorbenen Altbäumen sind den Forstbetrieben in Nordrhein-Westfalen durch die Trockenheit auch bereits in hohem Umfang Schäden an Forstkulturen entstanden. Nach Schätzungen den Landesbetriebs sind rund 30 Mio Jungbäume durch die seit Mai fehlenden Niederschläge bedroht. In einigen Kulturen zeichnen sich bereits Totalverluste ab, die aufwändig ersetzt werden müssen



Der Landesbetrieb will die Sturmholzaufarbeitung im Betreuungswald bis September abschließen. Auf den Staatswaldflächen wird aber voraussichtlich noch bis Jahresende Sturmholz aufgearbeitet. Derzeit wird auch noch ein im Forstamt Hochstift eingerichtetes Nasslager mit Fichten-Stammholz aus dem Staatswald befüllt. Das Nasslager hat eine Kapazität von 20.000 fm.