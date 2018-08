M.O.W. 2018 verzeichnet Ausstellerzuwachs um 10 %

An der diesjährigen Möbelmesse M.O.W. vom 16. bis 20. September werden rund 460 Aussteller teilnehmen. Laut dem Veranstalter Messe Ostwestfalen entspricht das dies einem Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Aus Deutschland werden 195 Unternehmen vertreten sein. Mit über 260 internationalen Ausstellern wird der Auslandsanteil bei 58 % liegen, 4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.



Die am stärksten vertretene Nation wird mit einem Ausstelleranteil von 11 % Polen sein. Danach folgen die Niederlande mit 6 % der Aussteller, Bosnien und Herzegowina (5 %) und Italien (4 %). Jeweils 3 % der Firmen werden aus Frankreich, China und Dänemark stammen. Auch aus Estland, Österreich, der Türkei und Belgien werden Unternehmen vertreten sein. Verstärkt wird es auch Länderpräsentationen und Gemeinschaftsstände gegeben, wie zum Beispiel von Ausstellern aus Frankreich und Bosnien. Damit will die Messe Ostwestfalen nach eigenen Angaben vermehrt Firmen mit kleinerem Flächenbedarf eine Teilnahme an der M.O.W. ermöglichen.