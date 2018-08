Möbelindustrieumsatz liegt per Ende Juni leicht im Plus

Nach der leicht rückläufigen Entwicklung im Gesamtjahr 2017 (-0,7 % auf 17,855 Mrd €) hat die deutsche Möbelindustrie das erste Halbjahr im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzplus von 1 % auf rund 9,1 Mrd € abgeschlossen. Laut den heute morgen vom VDM in Köln vorgestellten vorläufigen Zahlen konnte der Exportumsatz um 2,7 % gesteigert werden, während das Inlandsgeschäft mit einem Plus von 0,3 % knapp oberhalb des Vorjahreswerts stagnierte. Die Zuwächse im Export wurden vor allem in den wichtigen europäischen Absatzmärkten sowie in den großen Wachstumsregionen außerhalb der EU erreicht. Nach Aussage des VDM geht inzwischen fast ein Drittel der deutschen Möbelexporte in Länder außerhalb der EU.



In einer im Sommer vom VDM unter den Branchenunternehmen durchgeführten Umfrage zur wirtschaftlichen Lage wurde die aktuelle Geschäftslage von 34 % als befriedigend und von 40 % als schlecht eingeschätzt. 26 % der Unternehmen stuften die Geschäftslage als gut ein. Im Vergleich zum Sommer 2017 berichten 51 % der befragten Unternehmen über eine Verschlechterung. Ähnlich wie bei der Umsatzentwicklung schneidet das Exportgeschäft auch bei der Befragung besser ab. 29 % der Unternehmen sehen dort eine gute und 56 % eine befriedigende Geschäftslage, nur 15 % sind mit dem Exportgeschäft unzufrieden. Im Inland wird die Geschäftslage dagegen von 57 % der befragten Unternehmen als schlecht bezeichnet.