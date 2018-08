MLR und ForstBW halten an Nasslagerkonzept 2012 fest

Der Landesforstbetrieb Baden-Württemberg (ForstBW) betreibt derzeit 43 Nasslagerplätze für die Einlagerung von Nadelstammholz oder hält diese Plätze für den Kalamitätsfall vor. Die Gesamtkapazität wird vom zuständigen Ministerium für Ländlichen Raum (MLR) in Baden-Württemberg in beiden Kategorien zusammen mit 1 Mio fm angeben. Obwohl das MLR in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag vom 18. Mai 2018 (Drucksache 16/4127) zu den „Praktischen Auswirkungen der Zertifizierung des Staatswaldes nach dem Forest Stewardship Council (FSC)“ über zunehmende Schwierigkeiten bei der Erhaltung bestehender und Genehmigung neuer Nasslager berichtet hat, halten das MLR und ForstBW an dem Nasslagerkonzept 2012 fest. Damals war die Ausdehnung der Nasslagerflächen zur Risikovorsorge auf 1,5-2 Mio fm angekündigt worden. In dem Antwortschreiben an die FDP-Fraktion hatte das MLR noch darauf hingewiesen, dass künftig mit einer Abnahme der Nasslagerkapazitäten zu rechnen sei. Die Schwierigkeiten in den Genehmigungsverfahren ergeben sich durch naturschutzrechtliche Aspekte. Den Betrieb der Nasslager behindern laut MLR zunehmend sommerliche Niedrigwasserstände.