Mercer erwirbt australische Santanol-Gruppe

Die kanadische Mercer International hat am 14. August eine Vereinbarung zur Übernahme der australischen Santanol-Gruppe getroffen. Santanol verfügt in der Kimberley Region im Nordwesten Australiens über rund 2.500 ha Sandelholzbaum-Plantagen mit angeschlossener Extraktionsanlage für Sandelholz-Öl. Das Öl vermarktet Santanol unter anderem an Kunden aus den Bereichen Duftstoffe und Kosmetika. Das Produktportfolio umfasst zudem Hackschnitzel und bei der Extraktion anfallende Resthölzer.



Die geplante Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen aufschiebenden Bedingungen. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.