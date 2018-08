Lumber Liquidators musste erneut Verluste hinnehmen

Der US-amerikanische Bodenbelags- und Holzhändler Lumber Liquidators musste auch im zweiten Quartal Verluste hinnehmen, nachdem die Ergebnisse bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres im Minus gelegen hatten. Das operative Ergebnis ist auf -0,9 Mio US$ zurückgegangen. Das vor allem um die gestiegenen Importzölle auf chinesische Ware sowie um Kosten für laufende Gerichtsverfahren bereinigte EBITDA hat sich zwar ebenfalls verringert, lag mit 3,0 Mio US$ aber in der Gewinnzone; die auf dieser Basis errechnete Adjusted EBITDA-Marge belief sich auf 1,2 %. Beim Vorsteuerergebnis hat Lumber Liquidators einen Verlust in Höhe von -1,3 Mio US$ ausgewiesen und das Nettoergebnis hat auf -1,5 Mio € nachgegeben.



Der Umsatz im zweiten Quartal hat sich insgesamt um 7,6 % auf 283,5 Mio US$ erhöht. Auf vergleichbarer Verkaufsfläche wurde ein Anstieg um 4,7 % bzw. um 12,3 Mio US$ erreicht. Zum übrigen Wachstum haben neue Verkaufsstandorte beigetragen; im zweiten Quartal hat es acht Neueröffnungen gegeben, so dass das Unternehmen Ende Juni insgesamt 406 Filialen betrieben hat.



Für das Gesamtjahr 2018 prognostiziert Lumber Liquidators nach wie vor einen Umsatzanstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bzw. ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren Prozentbereich. In Summe will das Unternehmen im laufenden Jahr 20-25 neue Filialen eröffnen. Das Margenziel auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses wird weiterhin mit 2-3 % angegeben.