Lowe’s schließt alle Orchard Supply Hardware-Filialen

Der US-amerikanische Baumarktkonzern Lowe’s will sich von der Baumarktkette Orchard Supply Hardware (OSH) trennen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat, sollen die insgesamt 99 Filialen in den Bundesstaaten Kaliforniern, Oregon und Florida bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres geschlossen werden. Laut dem US-amerikanischen Nachrichtenportal CNN Money sind hiervon rund 4.300 Mitarbeiter betroffen. Lowe’s hatte OSH Mitte 2013 aus der Insolvenz heraus übernommen.



Für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Ende Januar) wurden die Prognosen im Hinblick auf die Desinvestitionspläne nach unten korrigiert; so wird inzwischen von einem Umsatzplus von 4,5 % bzw. flächenbereinigt von 3 % statt wie bisher von 5 % bzw. 3,5 % ausgegangen. Bei der operativen Marge liegt der erwartete Rückgang nicht mehr bei 40 sondern bei 180 Basispunkten.



Im zweiten Quartal hat Lowe’s einen Umsatz in Höhe von 20,888 Mrd US$ erwirtschaftet, ein Plus von 7,1 %. Auf vergleichbarer Verkaufsfläche belief sich das Wachstum auf 5,2 %. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden in Nordamerika 2.155 Märkte durch Lowe’s betrieben. Das operative Ergebnis hat sich um 9,1 % auf 2,163 Mio US$ verringert; damit hat die operative Marge im Vergleich zum Vorjahr um 186 Basispunkte auf 10,36 % nachgegeben. Auch beim Vorsteuerergebnis kam es mit 2,010 Mrd US$ zu einem Rückgang. Das Nettoergebnis hat sich dagegen auf 1,520 Mrd US$ erhöht.