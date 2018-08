Lowe’s: Organisatorische Veränderungen im Management

Im Managementteam des US-Baumarktkonzerns Lowe’s ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Veränderungen gekommen. Am 9. Juli hat das Unternehmen eine Neuorganisation seiner Führungsstruktur angekündigt und in diesem Zusammenhang unter anderem die Posten des Chief Operating Officer und des Chief Customer Officer gestrichen. Stattdessen wurden verschiedene neue Positionen geschaffen.



So hat William Boltz zum 15. August den neuen Posten des Executive Vice President (EVP) Merchandising angetreten. Boltz war zuvor als President und CEO North America für den chinesischen Werkzeughersteller Chervon tätig. Bei Lowe’s übernimmt er wesentliche Aufgabenteile des bisherigen Chief Customer Officer Michael McDermott, der zum 6. November aus dem Unternehmen ausscheiden wird.



Ebenfalls zum 15. August hat Lowe’s Joseph McFarland zum EVP für den neuen Bereich Stores ernannt. Richard Maltsbarger, der bisherige Chief Operating Officer, hat das Unternehmen unterdessen verlassen. McFarland war von dem US-Einzelhandelsunternehmen J.C. Penney zu Lowe’s gewechselt.



Mit Wirkung zum 8. August wurde Donald Frieson zum neuen EVP für den Bereich Supply Chain bestellt. Frieson war zuletzt für das zum Walmart-Konzern gehörenden Handelsunternehmen Sam’s Club tätig. Boltz, McFarland und Frieson berichten jeweils direkt an den CEO Marvin Ellison.



Ein personeller Wechsel steht außerdem auf dem EVP-Posten des Chief Financial Officer an. Marshall Croom wird am 5. Oktober in den Ruhestand treten, weshalb das Unternehmen derzeit einen Nachfolger sucht. Bill McCanless bleibt EVP General Counsel & Corporate Secretary bei Lowe’s; gleiches gilt für Jennifer Weber als EVP Human Resources.