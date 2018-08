Küchenmöbelindustrie hat im Juni wieder zugelegt

Nach einem Rückgang im Mai (-7,8 %) hat die deutsche Küchenmöbelindustrie im Juni wieder eine Umsatzsteigerung von 8,7 % auf 464,1 Mio € erreicht. Laut den vom VdDK erstellten Monatsstatistik haben sowohl das Inland als auch das Ausland zu dem Wachstum beigetragen. Der Inlandsumsatz ist im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,1 % auf 265,6 Mio € gestiegen. Im Ausland ist der Zuwachs mit einem Plus von 9,5 % auf 198,4 Mio € noch etwas höher ausgefallen. Vom Auslandsumsatz entfielen 156,4 Mio € auf die Eurozone. Im Vorjahresvergleich entspricht das einer Steigerung von 13,4 %. Die Exportquote hat sich nur leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 42,8 % erhöht.



Das erste Halbjahr hat die Küchenmöbelindustrie mit einem Umsatzplus von 4,0 % auf 2,482 Mrd € abgeschlossen. Die Wachstumsrate ist hier vier Mal so hoch wie in der Möbelindustrie insgesamt ausgefallen. Die im März (-6,6 %) und Mai verzeichneten Rückgänge konnten dabei durch die in den übrigen Monaten erzielten Steigerungen überkompensiert werden. Im Sechsmonatszeitraum hat sich das Auslandsgeschäft mit einem Plus von 7,2 % auf 1,010 Mrd € besser entwickelt als das Inlandsgeschäft. Für das Inland weist die VDM-Statistik per Ende Juni einen Zuwachs von 2,0 % auf 1,472 Mrd € aus. Die Exportquote ist entsprechend um 1,2 Prozentpunkte auf 40,6 % gestiegen. Im Export hat der Umsatz in den Ländern der Eurozone überdurchschnittlich stark um 8,5 % auf 773,2 Mio € zugelegt.