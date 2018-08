Küchenmöbelexporte haben im ersten Halbjahr zugelegt

Die deutschen Küchenmöbelausfuhren haben nach vorläufigen Angaben kumuliert über die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 % auf 1,045 Mrd € zugenommen. Damit hat sich das Wachstum laut der vom VdDK quartalsweise erstellten Außenhandelsstatistik im zweiten Quartal beschleunigt, nachdem für die ersten drei Monate ein Plus von 2,8 % ausgewiesen worden war.

Die höchsten Zuwächse unter den zehn wichtigsten Abnehmerländern wurden im ersten Halbjahr bei den Exporten nach Österreich (+18,7 % auf 97,5 Mio €), Spanien (+17,4 % auf 24,6 Mio €) und Italien (+12,9 % auf 14,3 Mio €) verzeichnet. Die Lieferungen in die beiden wichtigsten Abnehmerländer Frankreich (+7,4 % auf 263,9 Mio €) und Niederlande (+4,6 % auf 152,1 Mio €) sind ebenfalls, wenn auch in geringerem Umfang, gestiegen. Die Exporte in die im Vorjahreszeitraum noch auf Platz drei rangierende Schweiz haben hingegen um 5,9 % auf 91,0 Mio € nachgegeben. Damit ist das Land auf Rang fünf der Exportstatistik zurückgefallen. Auch die wertmäßigen Küchenmöbellieferungen nach Großbritannien (-2,3 % auf 70,0 Mio €) und in die USA (-8,7 % auf 19,0 Mio €) sind gesunken.



Die Küchenmöbeleinfuhren haben im ersten Halbjahr um 8,7 % auf 46,1 Mio € abgenommen. Das für das erste Quartal ausgewiesene Minus war mit 7,7 % noch etwas geringer ausgefallen. Die Importe aus dem wichtigsten Lieferland Italien sind mit 11,0 Mio € um rund ein Fünftel hinter dem Vorjahresniveau zurückgeblieben. Noch stärker gesunken sind die Einfuhren aus Frankreich, die um 30,6 % auf 3,9 Mio € nachgegeben haben. In vergleichsweise geringem Umfang haben die Lieferungen aus Österreich (-4,4 % auf 4,4 Mio €) abgenommen. Die Einfuhren aus dem auf Rang zwei der Importstatistik platzierten Litauen lagen mit 9,3 Mio € stabil auf dem Vorjahresniveau.