Kiilto verkauft Parkettoberflächengeschäft an Teknos

Das finnische Chemieunternehmen Kiilto wird einen Teil seines auf Holzfußboden ausgerichteten Geschäfts an den finnischen Farben- und Lackhersteller Teknos verkaufen. Laut einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung übernimmt Teknos den Produktbereich Parkettgrundierung, Parkettlacke und Parkettfüller. Das Geschäft mit Parkettklebstoffen verbleibt bei Kiilto.



Im Zuge der Übernahme werden die Produktrezepte, die Markenrechte, der Kundenstamm und das verfahrenstechnische Know-How auf Teknos übergehen. Dabei wird die Transaktion in zwei Schritten vollzogen. Mit Wirkung zum 1. November werden zunächst die Bereiche Vertrieb und Logistik übertragen. Für eine Übergangszeit wird Kiilto die Produkte weiterhin an seinem Stammsitz Lempäälä fertigen, bis Teknos eigene Produktionskapazitäten aufgebaut hat. Die Übertragung der Produktion ist für Anfang 2019 geplant.



Kiilto richtet sich mit seinem Holzoberflächensortiment in erster Linie an Handwerker bzw. Parkettverleger, die zum Teil direkt oder über den Fachhandel beliefert werden. Die Hauptabsatzmärkte befinden sich in Finnland, Schweden, Lettland, Litauen, Estland, Polen, Russland, Weißrussland und in der Ukraine. Teknos verfügt in diesen Ländern jeweils über eigene Vertriebsniederlassungen.