Kährs hat Vertriebsgesellschaft Ehrenborg übernommen

Der skandinavische Bodenbelagshersteller Kährs hat die schwedischen Vertriebsgesellschaft Ehrenborg & Co mit Sitz in Mölndal übernommen. Zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit Längerem eine Kooperation. Kährs lässt seine Marke „Upofloor“, in der das elastische Bodenbelagsprogramm zusammengefasst ist, über Ehrenborg auf den skandinavischen Märkten vertreiben.



Neben Upofloor vertritt Ehrenborg bisher auch noch Marken anderer Bodenbelagshersteller. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit den Eigenmarken „Ehrenborg“ (Teppich- und Gummiboden) und „Nordic Flooring“ (Luxury Vinyl Tiles) am Markt aktiv.



Laut Kährs verfügt Ehrenborg über Verkaufsbüros in Göteborg, Stockholm, Malmö, Kopenhagen und Oslo. Das Zentrallager befindet sich am Stammsitz in Mölndal. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 29 Mitarbeiter. Beliefert werden in erster Linie Architekten, Innenausstatter, Kommunen, Bauunternehmen und Handelsketten, wobei der Fokus auf öffentlichen Gebäuden liegt.