JJ übernimmt Hersteller von Palettenaufsatzrahmen

Das britische Holzindustrieunternehmen James Jones (JJ) hat am 8. August den Hersteller von Palettenaufsatzrahmen Billington International übernommen. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen keine Angaben gemacht. Billington wird in den James Jones-Geschäftsbereich "Pallets & Packaging" integriert. Das bestehende Verwaltungs- und Lagergebäude am Billington-Standort Rotherham bleiben bestehen; alle Beschäftigten werden von James Jones übernommen.



Die James Jones-Division Pallets & Packaging wurde 2016 nach der Übernahme der Paletten- und Verpackungshersteller Unit Pallets (Golborne), TWP (Gateshead) und Larch (Wrexham) gebildet. Mit der Akquisition von Billington verfügt der Geschäftsbereich künftig über 11 Standorte in Großbritannien.