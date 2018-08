ISP will Nachweis über Parkettherkunft einführen

Die Mitglieder der Gruppe „Produktion und Handel“ innerhalb der Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP) wollen künftig auf allen verkaufsrelevanten Dokumenten und Mustern die Holzherkunft und den Produktionsstandort ausweisen. Laut einer heute veröffentlichten Verbandsmitteilung haben sich die 19 angeschlossenen Unternehmen bereits auf ihrer Gruppensitzung im vergangenen Herbst auf eine entsprechende Deklaration verständigt. Ziel ist es, dem Endkunden eine maximale Transparenz über die Herkunft des angebotenen Parkettbodens zu gewährleisten. Die ISP-Mitglieder streben die Einführung der Nachweispflicht ab Juli 2019 an.



Eine Einschränkung bei der Holzherkunft räumt der Verband ein, wenn in einem Sägewerk Rundholz aus verschiedenen benachbarten Ländern verarbeitet wird und eine Rückverfolgbarkeit deshalb nicht eindeutig möglich ist. In solchen Fällen wird statt des Herkunftslandes auch eine Herkunftsregion wie zum Beispiel Europa akzeptiert.



Der Produktionsstandort soll Auskunft über den oder die Produktionsländer geben. Wird ein Parkettboden ausschließlich in der Schweiz hergestellt, wird auf dem fertigen Produkt „Schweiz“ deklariert. Stammen die Parkettrohlinge beispielsweise aus Polen, die Oberflächenbearbeitung wurde aber in der Schweiz vorgenommen, wird der Parkettboden mit „Polen/Schweiz“ gekennzeichnet.