Holzwerke Weinzierl: Erneuter Brand am Bandtrockner

Rund 24 Stunden nach einem ersten Brandschaden im Bereich der Trocknungsanlage des Pelletwerks der Holzwerke Weinzierl in Vilshofen ist von Mittwoch auf Donnerstag erneut ein Feuer in diesem Bereich ausgebrochen. Nach Unternehmensangaben registrierte die Brandwache kurz nach Mitternacht Rauch und Funken aus dem Kamin der Trockungsanlage. Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Region bekämpften den Brand, wobei die Außenwände eines der beiden Bandtrockner geöffnet und die Kamine mit Schaum geflutet wurden. Die Usache für den erneuten Ausbruch eines Brandes ist bislang unklar.



An der bisherigen Planung, Anfang kommender Woche die Pelletproduktion auf den vom Brand nicht betroffenen Anlagenteilen im Einschichtbetrieb wieder aufzunehmen, will das Unternehmen aus heutiger Sicht festhalten.