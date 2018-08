Hexion hat erneut von höheren Absatzpreisen profitiert

Der US-amerikanische Harzhersteller Hexion hat seinen Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut gesteigert. Wie in den Vorquartalen konnten dabei gestiegene Rohstoffkosten über höhere Absatzpreise an die Abnehmer weitergegeben werden. Die Preise für die wesentlichen Vorprodukte sind zwar im Vergleich zum Vorquartal nicht weiter gestiegen, kumuliert über das erste Halbjahr lagen sie bei Methanol (+13 %) und Harnstoff (+12 %) aber deutlich über, bei Phenol auf Vorjahresniveau. Im ersten Quartal hatte Hexion noch jeweils geringere Preissteigerungen bei Methanol (+10 %) und vor allem Harnstoff (+3 %) sowie einen Preisrückgang bei Phenol (-3 %) angegeben.



Im Geschäftsbereich „Forest Products Resins“ haben die höheren Absatzpreise sowie Veränderungen im Produktmix zu einem Umsatzanstieg von 7 % geführt. Hierzu hat das gestiegene Absatzvolumen 2 % beigetragen. Laut Hexion hat sich dabei vor allem Südamerika mit einem Plus von 6 % positiv entwickelt, der Formaldehydabsatz ist weltweit sogar um 7 % gestiegen. Zum Umsatzwachstum beigetragen haben zudem Währungseffekte (+1 %) während die im Vorjahr umgesetzten Desinvestitionen ein Minus von 1 % zur Folge hatten. Der Geschäftsbereichsumsatz ist damit um 9 % auf 431 Mio US$ gestiegen. Das Segment EBITDA hat mit einem Plus von 12 % auf 76 Mio US$ noch stärker zugelegt, so dass die daraus berechnete Marge auf 17,6 % verbessert werden konnte.