Hermann-Blösch baut neuen Standort in Vöhringen

Der vor allem auf Sonderlösungen aus Holz und Holz-Aluminium spezialisierte Fensterhersteller Hermann-Blösch errichtet derzeit in Vöhringen-Illerberg einen neuen Standort, der künftig als neuer Stammsitz des Unternehmens fungieren soll. Der bisherige Unternehmenssitz Weißenhorn soll in diesem Zusammengang aufgegeben werden; die dort angesiedelte Produktion und Verwaltung wird vollständig nach Vöhringen-Illerberg verlegt. Die Bauarbeiten sollen planmäßig bis Ende November 2018 abgeschlossen werden; die Inbetriebnahme des neuen Werkes ist zum Jahreswechsel 2018/2019 vorgesehen. Das Richtfest hat am 27. Juli stattgefunden.



Die Baumaßnahmen umfassen eine neue Produktions- und Lagerhalle mit einer Gesamtfläche von rund 7.000 m². Außerdem entsteht angrenzend an diese Halle ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude mit einer Fläche von insgesamt rund 1.200 m²; neben Büros werden hier auch Ausstellungs- und Schulungsräume untergebracht sein.



Hermann-Blösch beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und beliefert in erster Linie andere Fensterhersteller mit Sonderfensterelementen. Zum Kundenkreis gehört außerdem ein Fertighaushersteller. In geringerem Umfang verkauft das Unternehmen seine Fenster auch direkt an Privatkunden. Das Produktportfolio umfasst Bogenfenster, Schwingfenster, rechteckige Fenster, Aluschalen und Alufensterbänke, Hebeschiebetüren und Fluchttüren.