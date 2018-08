Hagebau bietet HolzProfi-Konzept für Holzhandel an

Unter dem Spezialisierungssystem „HolzProfi“ biete die Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe künftig auch Gesellschaftern aus dem Holzhandel die Möglichkeit, kundenspezifische SB-Bereiche einzurichten. Das neue Konzept orientiert sich an dem im Hagebau Baustoffhandel bereits seit Jahren umgesetzten Spezialisierungssystem „Profi Fachmarkt“ und wurde auf dem Hagebau Holzhandelstag Anfang Juni in Berlin vorgestellt. HolzProfi wurde jetzt erstmals bei der Holz-Zentrum Theile in Elsterwerda umgesetzt. Bei Theile wurde dazu ein 200 m² großer SB-Fachmarkt mit 60 Regalmetern und rund 10.000 Artikeln aufgebaut. Die SB-Bereiche sind dabei mit Sortimentsmodulen wie Werkzeuge, Farben, Ladungssicherung, Arbeitskleidung, Messtechnik und Terrassenzubehör auf den spezifischen Bedarf von Holzhandwerkern wie Tischler, Schreiner, Bodenleger und Zimmereibetrieben ausgerichtet.



Nach Angaben von Andreas Frey, Leiter des Spezialisierungssystems HolzProfi, ist für das zweite Halbjahr die Ausarbeitung der SB-Bereiche mit Holz Hamm in Mainz und Holz Braun in Reutlingen bei zwei weiteren Pilotgesellschaftern geplant. Bei den Hagebau Vollversammlungen im November soll dann der allgemeinen Rollout gestartet werden.



Das neue Konzept richtet sich an alle Holzhändler, die bereits Mitglied in einem Hagebau Spezialisierungssystem sind. Die Gesellschafter müssen eine Ergänzungsmitgliedschaft bei HolzProfi abschließen, in der noch weitere Leistungen, wie etwa ein neuer Kampagnenbaukasten, enthalten sind.