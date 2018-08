Häcker hat Anbau am Sitz in Rödinghausen fertiggestellt

Der Küchenmöbelhersteller Häcker hat den geplanten Anbau an das bestehende Verwaltungsgebäude am Unternehmenssitz in Rödinghausen fertiggestellt. Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, erstreckt sich der neue Gebäudekomplex über eine Gesamtfläche von 7.500 m² verteilt auf vier Etagen. Davon sind auf 4.500 m² bzw. drei Ebenen neue Büroräumlichkeiten mit 385 Arbeitsplätzen entstanden. Außerdem wurde die Ausstellungsfläche erweitert und ein 1.000 m² großer Schulungsbereich sowie zusätzliche Lager- und Technikräume geschaffen. Im Schulungsbereich, dem sogenannten „Häcker Campus“, wird künftig ein umfassendes Seminarprogramm angeboten. Zeitnah soll das Angebot auch um Onlineschulungen erweitert werden.



Ursprünglich war die Fertigstellung des Anbaus für Herbst vergangenen Jahres geplant, hatte sich dann aber aufgrund von aufwendigen Erdarbeiten bedingt durch die Hanglage am Standort verzögert. Baubeginn war im August 2016.