Haas wird exklusiver Vertriebspartner der BayWa

Die Haas Fertigbau und die BayWa haben bereits im April eine Kooperation bei der Realisierung von landwirtschaftlichen Gebäuden in Baden-Württemberg geschlossen; in Kürze sollen mit dem Bau der ersten Gebäude begonnen werden. Die Kooperation umfasst den Vertrieb von zum Beispiel Maschinenhallen, gewerblichen Lagerhallen und Reitanlagen sowie von Milchvieh-, Schweine- oder Geflügelställen.



Die langfristig und unbefristet angelegte Kooperationsvereinbarung sieht im Detail vor, dass die BayWa den Vertrieb zum Kunden einschließlich Dienstleistungen, wie Kalkulation und Bauplanung, Eingabe bei den Behörden, Bauausführung (mit Subunternehmern) sowie die Gesamtbauleitung übernimmt. Die Produktion und Lieferung der Bauteile für die Gebäudehülle (Wände, Dächer, Tore, Fenster etc.) und deren Montage vor Ort liegen bei Haas.