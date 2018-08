Groupe Lebel übernimmt Schnittholzsparte von Maibec

Die kanadische Groupe Lebel übernimmt über ihr Tochterunternehmen Bois Daaquam die aus zwei Sägewerken bestehende Schnittholzsparte der Maibec. Die beiden Werke an den Standorten St-Pamphile/Quebec und Masardis/Maine verfügen über eine Produktionskapazität von zusammen rund 270 Mio bdft/Jahr und beschäftigen aktuell 315 Mitarbeiter, die von Groupe Lebel übernommen werden. Die Produktionskapazität der Groupe Lebel steigt mit der Übernahme auf rund 820 Mio bdft/Jahr. Erst im Februar hatte Groupe Lebel mit der Resolute Forest Products (RFP) eine Vereinbarung zur Übernahme des Sägewerkes Saint-Hilarion in der Region Charlevoix getroffen.



Nach dem Verkauf der Sägewerke will sich Maibec auf die Produktion und Vermarktung von oberflächenbehandelten Außenverkleidungen (Sidings) konzentrieren.