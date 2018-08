Großbrand bei Holzhandlung Kohn in Wang/Oberbayern

Ein Großbrand bei HolzLand Kohn in Wang bei Moosburg/Oberbayern hat am Samstag Abend nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer war in einer der Hallen der Holzhändlers ausgebrochen und hatte dann auch auf angrenzende Lagerhallen übergegriffen, ihn denen Wohnwagen und Fahrzeuge, darunter nach derzeitigen Erkenntnissen auch Oldtimer abgestellt waren. Trotz der durch die Trockenheit hohen Gefahr, dass sich der Brand auch großräumig ausbreitet, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude der Holzhandlung, darunter auch die Verkaufshalle, sowie weitere angrenzende Grundstücke verhindert werden.