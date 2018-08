GP baut in Albany/Georgia 300 Mio bdft-Sägewerk

Die US-amerikanische Georgia-Pacific (GP) hat gestern die mittlerweile dritte Großinvestition im Sägewerksbereich innerhalb der vergangenen zwölf Monate bekannt gegeben. Demnach soll im Dougherty Industrial Park in Albany/Georgia für 150 Mio US$ bis Ende 2019 ein SYP-Sägewerk mit einer Jahreskapazität von 300 Mio bdft entstehen. Im Vollbetrieb werden rund 130 Vollzeitstellen geschaffen.



Fritz Mason, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs „Georgia-Pacific Lumber“, begündete die Standortwahl mit der hohen Rundholzverfügbarkeit in der Region sowie der günstigen Anbindung an des Straßen- und Schienen-Netz.



Aktuell baut GP bereits in Warrenton/Georgia (350 Mio bdft/Jahr) und in Talladega/Alabama (230 Mio bdft/Jahr) zwei neue Sägewerke, wobei die Anlage in Talladega auf dem Grundstück eines ehemaligen GP-Sperrholzwerkes entsteht.