Frankreich: Holzfassproduktion ist um 2,3 % gestiegen

Frankreichs Hersteller von Holzfässern konnten 2017 ihre Produktion um 2,3 % auf 615.385 Stück steigern. Damit konnte laut der jährlich von dem Branchenverband der Holzfass- und Daubenhersteller Fédération des Tonneliers de France veröffentlichten Statistik der Spitzenwert des vergegangenen Jahres nochmals übertroffen werden. Auch 2016 war die Produktion mit 2,2 % in einem vergleichbaren Umfang gestiegenen und hatte erstmals seit 2007 wieder die damalige Marke von 600.000 Fässern überschritten. Von der Rekordproduktion im Jahr 2000 mit damals fast 800.000 Fässern waren die französischen Hersteller aber auch 2017 noch etwas entfernt.



Beim Umsatz hat sich 2017 ebenfalls eine mit 2016 vergleichbare Steigerungsrate von 4,9 % auf nun 429 Mio € ergeben. Auch hier zeigt der Vergleich mit den vorangegangenen Jahren einen Höchstwert; 2009 und 2011 hatten die französischen Holzfass- und Daubenhersteller nur einen Umsatz von rund 300 Mio € erreicht. Der Mengen- und Umsatz ist 2017 allerdings noch stärker als in den Vorjahren vom Export getragen worden. Während der Inlandsabsatz nach Stückzahlen um 4,1 % und der Inlandsumsatz um 2,2 % nachgegeben hat, konnte der Export nach Stückzahl um 6,4 % und gemessen am Umsatz um 7,1 % zulegen. Der schwächere französische Inlandsmarkt wird auf die Frostschäden im Mai 2017 zurückgeführt, die zu einem deutlichen Rückgang der Erntemengen im Weinbau und damit auch beim Bedarf an Fässern geführt hatten. Der Exportanteil hat sich gemessen an der Stückzahl damit auf über 68 (66) % erhöht. Gemessen am Umsatz liegt der Exportanteil sogar bei über 70 (68) %. Auf dem nach Frankreich zweitwichtigste Absatzmarkt USA konnte die Stückzahl um 5,4 % und der Umsatz um 9,3 % gesteigert werden, in Spanien lag der Zuwachs bei 8,4 % bzw. 3,3 % und in Australien sogar bei 13,5 % bzw. 17,7 %. Nach Italien wurden dagegen 12,7 % weniger Fässer exportiert, der Umsatz gab um 10,2 % nach.