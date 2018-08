Fertighaushersteller Danwood ist dem BDF beigetreten

Der vor allem auf dem deutschen Markt aktive polnische Fertighaushersteller Danwood ist das 48. Mitgliedsunternehmen innerhalb des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Bei der Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser (BMF) ist das Unternehmen bereits seit 20 Jahren Mitglied.



Für das Geschäftsjahr 2017 weist das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um 26,2 % auf 848,3 Mio Zloty aus. Die Zahl der abgesetzten Häuser konnte im vergangenen Geschäftsjahr um 22,1 % auf 1.215 gesteigert werden. 87,4 % des Umsatzes wurden nach Unternehmensangaben dabei auf dem deutschen Markt erwirtschaftet. Das bereinigte EBITDA sowie das bereinige Nettoergebnis betrugen demnach 69,5 Mio Zloty bzw. 51,6 Mio Zloty, was Steigerungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 24,6 % bzw. 51,3 % entspricht.



Das ursprünglich für Ende Mai 2018 geplante Initial Public Offering (IPO) wurde von Enterprise Investors vorerst zurückgestellt, da der erwartet Preis je Aktie nicht erreicht werden konnte.



Danwood gehört Anfang 2014 zum Portfolio des Enterprise Fund VII der Investmentgesellschaft Enterprise Investors mit Sitz in Warschau. Sämtliche Anteile werden dabei von der luxemburgischen DHH S.à r.l. gehalten.