Fensterhersteller Mabo wird zunächst weitergeführt

Der vom Amtsgericht Magdeburg bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Lucas Flöther von der Rechtsanwaltskanzlei Flöther & Wissing prüft derzeit die Sanierungsoptionen für den Fenster- und Türenhersteller Mabo mit Sitz in Oschersleben. Das Unternehmen musste am 24. Juli Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, nachdem durch einen Zahlungsausfall aus einem Großauftrag Liquiditätsengpässe aufgetreten sind.



Bislang hat der Insolvenzantrag keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb. Laut Flöther werden alle Leistungen weiterhin in vollem Umfang erbracht. Auch von Kunden und Lieferanten wurde nach den ersten Gesprächen Unterstützung signalisiert. Bei der Suche nach möglichen Weiterführungslösungen wird Flöther von der Unternehmensberatung Restrukturierungspartner jwt aus Berlin unterstützt.



Bei Mabo sind 94 Mitarbeiter betroffen, deren Löhne und Gehälter durch das Insolvenzausfallgeld bis Ende September gesichert sind. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und produziert und vertreibt in erster Linie Fenster und Haustüren aus Kunststoff. Das Produktportfolio umfasst außerdem Sonderelemente wie Hebeschiebetüren, Schräg- und Rundelemente sowie Rollläden.