Estnische Exporte in Nicht-EU-Länder steigen um 16 %

Die estnischen Exporte von sägerauem und gehobeltem Nadelschnittholz in Nicht-EU-Länder haben im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 64.477 m³ zugelegt; ihr Anteil an den gesamten Ausfuhren ist laut den von Eurostat veröffentlichten Außenhandelszahlen um fünf Prozentpunkte auf 42 % gestiegen. Damit haben die Exporte in Nicht-EU-Länder das neunte Quartal in Folge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal zugenommen. Die Lieferungen nach Australien, dem bei weitem größten Exportmarkt für estnisches Nadelschnittholz, haben sich von April bis Juni auf 33.234 m³ nahezu verdoppelt. Die Exporte in EU-Länder haben dagegen um 9 % auf 87.608 m³ bzw. um fünf Prozentpunkte auf einen Anteil von 58 % nachgegeben. Mit Ausnahme von Finnland (+37 %) haben sich die Ausfuhren in alle relevanten Abnehmerländer reduziert.



Bezogen auf die ersten sechs Monate sind die Ausfuhren mit knapp 300.000 m³ gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil geblieben. Den um 6 % auf 174.385 m³ gesunkenen Exporten in EU-Länder stand eine Zunahme um 12 % auf 125.133 m³ in Nicht-EU-Länder gegenüber. Nach Sortimenten haben die Hobelwaren-Exporte um 1 % auf 201.639 m³ zugelegt. Die Ausfuhren von sägerauem Nadelschnittholz haben mit 97.879 m³ dagegen den Vorjahreswert knapp verfehlt.