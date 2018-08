Ermittlungsverfahren gegen Leibold stehen vor Abschluss

Die Staatsanwaltschaft Rostock will voraussichtlich noch im laufenden Jahr die Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen geschäftsführenden Gesellschafter der German Pellets-Gruppe, Peter H. Leibold, abschließen. Danach wird nach Angaben von Staatsanwalt Harald Nowack entschieden, ob gegen Leibold Anklage erhoben wird oder die Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße oder ohne Auflagen wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Derzeit werden bei Staatsanwaltschaft in Rostock über 50 einzelne Verfahren gegen Leibold in dem Hauptermittlungsverfahren zur Insolvenzverschleppung zusammengeführt. Zu den Fragen der Insolvenzverschleppung liegt zwischenzeitlich auch ein umfangreiches Gutachten vor.