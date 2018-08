Enviva: Wertberichtigung von Derivaten drückt Marge

Trotz des brandbedingten Ausfalls des Lager- und Umschlagterminals Chesapeake in Norfolk/Virginia konnte der US-Pelletproduzent Enviva Partners im zweiten Quartal 2018 rund 699.000 t Pellets absetzen, rund 11,3 % mehr als im Vorjahresquartal. Der damit realisierte Quartalsumsatz stieg um 6,6 % auf 129,7 Mio US$. Während der Bruttogewinn mit 16,3 Mio US$ auf Vorjahresniveau lag, gab die durchschnittliche Marge pro Tonne abgesetzter Pellets um 16,5 % auf 37,74 US$ nach.



Neben weiteren Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des am 27. Februar durch einen Brand schwer beschädigte und erst zum 28. Juni dieses Jahres wieder in Betrieb genommenen Lager- und Umschlagterminals Chesapeake in Höhe von 804.000 US$ wurde das Ergebnis im Berichtszeitraum im Wesentlichen durch Berichtigungen des Zeitwerts von Derivaten in Höhe von rund 3,5 Mio US$ belastet. Das bereinigte EBITDA fiel mit 21,1 Mio US$ entsprechend um knapp 10 % geringer aus.