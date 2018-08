England: Housing Starts bleiben 8 % unter Vorjahreswert

Im ersten Quartal haben die Housing Starts in England mit 39.350 Einheiten den Vorjahreswert saisonbereinigt um 8 % verfehlt. Laut den von der regierungsunabhängigen Organisation „Department for Communities and Local Government" (DCLG) veröffentlichten Zahlen haben die Baustarts im Bereich privater Wohnungsbauunternehmen um 5 % auf 33.960 Einheiten nachgegeben. Bei Wohnungsbaugenossenschaften wurde ein deutlicherer Rückgang um 21 % auf 5.230 Einheiten verzeichnet. Im kommunalen Wohnungsbau haben sich die Baustarts auf 160 Einheiten mehr als halbiert. Bezogen auf das Gesamtjahr 2017 waren die Housing Starts um 7 % auf insgesamt fast 165.000 Einheiten gestiegen.



Die Fertigstellungen haben sich im Berichtsquartal um 4 % auf 38.160 Einheiten reduziert. Die von privaten Wohnungsbauunternehmen errichteten Wohnungen haben im selben Umfang auf 31.370 Einheiten abgenommen. Zuwächse hat DCLG dagegen bei Wohnungsbaugenossenschaften (+1 % auf 6.260 Einheiten) und bei kommunalen Bauunternehmen (+35 % auf 540 Einheiten) ermittelt. 2017 hatten die Fertigstellungen mit nahezu 162.000 Einheiten den Vorjahreswert um 15 % übertroffen.