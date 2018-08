DSHwood hat sich von Prokurist Zukowski getrennt

Niels Zukowski hat gestern seine Tätigkeit für das deutsche Tochterunternehmen DSHwood GmbH der dänischen Holzhandels-Gruppe DSHwood in Frederica beendet. Zukowski war seit 2009 bei DSHwood tätig und hatte laut Handelsregistereintrag am 28. Juli 2014 Einzelprokura erhalten. Die Aufgaben von Zukowski werden von CEO der DSHwood-Gruppe, Rasmus Bak, übernommen. Im Zusammenhang mit der Personalie Zukowski weist Bak auf eine grundlegende Umstrukturierung der deutschen Tochtergesellschaft hin.



Mit dem Ausscheiden von Zukowski setzen sich die Personalveränderungen bei DSHwood weiter fort. Im zweiten Quartal waren mit Nina Finck und Anette Finck zwei Mitarbeiterinnen zu Helms & Tekampe in Burgwedel gewechselt. Das ähnlich wie DSHwood im internationalen Rund- und Schnittholzhandel tätige Unternehmen war im Februar 2015 vom ehemaligen DSHwood-Prokuristen Michael Tekampe und Logistikleiter Wilfried Helms gegründet worden. Ebenfalls im zweiten Quartal hat Per-Ole Wittenburg, Einkaufsleiter Rundholz Deutschland zum österreichischen Holzhandelsunternehmen Danubia Wood Trading in Wien gewechselt. Bis Juli 2016 war Ingo Weidner bei DSHwood als Rundholzeinkäufer in den Einkaufsgebieten Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz tätig. Seit August 2016 betreut er deutschlandweit Rundholzlieferanten des ebenfalls dänischen Handelsunternehmens European Wood Corporation (EWC).