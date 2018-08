Doll baut Standorte in Deutschland und USA aus

Der Hersteller von Spezial-, Schwerlast- und Holztransport-Fahrzeug Doll Fahrzeugbau baut seine Standorte in Deutschland und den USA aus. In einer Mitteilung hat Doll am 9. August unter der Bezeichnung „Fit für die Zukunft“ ein 12 Mio € umfassende Investitionsprogramm für den Stammsitz Oppenau, Mildenau (Sachsen) und Bridgeport (New Jersey/USA) angekündigt. Schwerpunkte sind dabei wesentliche Produktentwicklungen in den Bereichen Schwerlast und Holz. Durch die Installation neuer Schweißanlagen soll beispieslweise die Fertigung in Oppenau stärker automatisiert werden.