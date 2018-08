Deutsche Möbelexporte sind um 2,2 % gestiegen

Die deutschen Möbelausfuhren haben im ersten Halbjahr um 2,2 % auf 5,5 Mrd € zugenommen. Auf EU-Länder entfielen dabei 70 % der gesamten Möbelexporte. Wie der VDM heute auf seiner Jahres-Wirtschaftspressekonferenz in Köln mitgeteilt hat, haben sich innerhalb der EU vor allem die Lieferungen in den wichtigsten Zielmarkt Frankreich (+3,5 %) sowie in die Niederlande (+6,2 %) und Spanien (+6,1 %) erhöht. Die Exporte nach Polen haben mit einem Plus von 10 % sogar zweistellig zugelegt. Rückgänge wurden hingegen in Österreich (-1,3 %) und der Schweiz (-3,8 %) verzeichnet. Auch die Ausfuhren nach Großbritannien haben um 8,9 % nachgegeben. Die wichtigsten Wachstumsmärkte waren im ersten Halbjahr trotz zunehmender Handelsbeschränkungen die USA (+9,5 %), China (+25,9 %) und Russland (+14 %). In den USA sieht der VDM noch deutliches Potenzial nach oben. Aktuell liegt das Land auf Platz sieben der wichtigsten Zielmärkte deutscher Möbelexporte. Insgesamt hat sich die Exportquote bedingt durch ein geringeres Wachstum der Importe um 0,5 Prozentpunkte auf 32,6 % erhöht.



Die deutschen Möbelimporte haben das Niveau des Vorjahreszeitraums mit 6,6 Mrd € um 0,6 % übertroffen. Nach Angaben des VDM haben sich die Möbeleinfuhren wieder stärker von Asien nach Polen verschoben. Während die Importe aus Polen um 7,4 % zugenommen haben, sind die Bezüge aus China um 5,2 % zurückgegangen. Auch für Vietnam (-12,3 %), Taiwan (-13,9 %) und Indonesien (-9,8 %) wurden Rückgänge ausgewiesen.



Angesichts der weiter zunehmenden Bedeutung des Exports für die deutsche Möbelindustrie will der VDM die Exportunterstützung der deutschen Möbelhersteller künftig ausbauen. Dafür soll in Kürze ein Arbeitskreis Export gegründet werden, der sich künftig mit den wichtigsten Märkten und Handelspartnern im Ausland beschäftigt und dem Austausch zwischen den Herstellern dienen soll. Eine erste Informationsveranstaltung für Unternehmen zum Thema Export will der VDM im Herbst dieses Jahres in Köln durchführen.