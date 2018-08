Deutliche Preiskorrektur am US-Nadelschnittholzmarkt

Ausgehend von dem Rekordniveau Anfang Juni haben die Preise für 2x4-Sortimente auf dem US-Nadelschnittholzmarkt bis Ende Juli um 130 US$/1.000 bdft bzw. um knapp 20 % nachgegeben. Die Notierung von Random Lengths für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ex mill lag Ende vergangener Woche noch bei 525 US$/1.000 bdft. Zu einer vergleichbar harten Preiskorrektur innerhalb von nur acht Wochen war es am US-Markt zuletzt im Mai/Juni 2010 gekommen.



Hohe Lagerbestände in den Werken sowie ein Rückgang der Auftragsreichweiten haben nach Einschätzung von Random Lengts dazu geführt, dass Anbieter Kunden immer höhere Rabatte einräumen. Trotz einer zuletzt wieder etwas robusteren Nachfrage ist bislang allerdings noch kein Ende des Preisrückgangs absehbar. Die derzeit für September gehandelten Lumber-Futures liegen mit 370-375 US$/1.000 bdft noch deutlich unter den aktuellen Notierungen.